Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sitzmöglichkeiten und Mülleimer beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei in Nordhausen. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 1. Oktober, 13 Uhr und Montag, 13. Oktober, 11.15 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte diverse Sitzmöglichkeiten und Mülleimer auf einem öffentlichen Parkgelände am Petersberg mit Hakenkreuzen und fremdenfeindlichen Parolen.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0266326

