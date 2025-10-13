PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sitzmöglichkeiten und Mülleimer beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei in Nordhausen. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 1. Oktober, 13 Uhr und Montag, 13. Oktober, 11.15 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte diverse Sitzmöglichkeiten und Mülleimer auf einem öffentlichen Parkgelände am Petersberg mit Hakenkreuzen und fremdenfeindlichen Parolen.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0266326

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 13.10.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Erpressung

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am vergangenen Samstag, gegen 20.45 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Eichsfeld Opfer einer versuchten Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich dem Geschädigten in der Straße Schöllbach auf einem E-Scooter und forderten drohend Bargeld. Als sich zu diesem Zeitpunkt zufällig drei unbeteiligte Personen näherten, konnte der Geschädigte auf sich aufmerksam machen. Die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:17

    LPI-NDH: Pkw zerkratzt

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 11 Uhr, und Sonntag, gegen 12 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Auto der Marke Ford beschädigt. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge verursachten der oder die derzeit unbekannten Täter, mittels eines unbekannten Gegenstands, Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer hat etwas ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:17

    LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Mülverstedt (ots) - Am Sonntag, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 17.10 Uhr, kam es auf dem Wanderparkplatz Fuchsfarm zu einer Verkehrsunfallflucht. Als der Fahrer eines Skodas zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden auf der rechten Seite des Fahrzeugs fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Fahrer eines derzeit unbekannten Fahrzeugs den Sachschaden, im ...

    mehr
