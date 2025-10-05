PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beleidigung von Polizeibeamten

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Sonntag (05.10.2025), gegen 01:30 Uhr, führte die Polizei eine Personenkontrolle in der Straße Hoher Weg aufgrund einer Ruhestörung durch, als sich ein unbeteiligter, 18-jähriger Mann der Kontrollörtlichkeit näherte. Er wurde aufgefordert die Kontrolle niocht zu stören und die Örtlichkeit für die Dauer der polizeilichen Maßnahme zu verlassen. Daraufhin reagierte der Mann verbal aggressiv und störte weiterhin die Personenkontrolle, weshalb der anfangs Unbeteiligten ebenfalls kontrolliert wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle forderte der 18-Jährige die Beamten zum Faustkampf auf und beleidigte sie mehrfach. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde der 18-Jährige in Gewahrsam genommen.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

