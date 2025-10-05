Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Sonntagmorgen, 05.10.2025, gegen 01:57 Uhr, befuhr ein 29-jähriger die Leuschnerstraße in Ludwigshafen mit überhöhter Geschwindigkeit, weshalb der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während dieser konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Einen Drogenvortest wollte der Fahrer nicht absolvieren. Aufgrund der Auffallerscheinungen wurde der Fahrer dennoch auf die Polizeidienststelle mitgenommen, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde präventiv sichergestellt. Dem Fahrer droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell