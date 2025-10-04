Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an fünf Pkw

Ludwigshafen - Stadtteil Nördliche Innenstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag dem 02.10.2025 auf Freitag den 03.10.2025 kam es in der Hartmannstraße im Ludwigshafener Stadtteil Nördliche Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen an fünf geparkten Pkw. Unbekannter Täter hat hierbei mit einem spitzen Gegenstand die dem Gehweg zugewandten Fahrzeugseiten der Pkw augenscheinlich mutwillig zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 15.000,-EUR.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen kann, wird gebeten sich unter Tel: 0621 963-24250 oder unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

