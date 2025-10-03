Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Maudacher Straße in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, in der Zeit von 15.40 Uhr bis 16.15 Uhr parkte ein 48jähriger Ludwigshafener seinen weißen BMW-Geländewagen auf dem Parkplatz des Discount-Supermarktes in der Maudacher Straße in Ludwigshafen. In dieser Zeit ist vermutlich beim Ausparken ein schwarzes Fahrzeug gegen die vordere Tür der rechten Fahrzeugseite des geparkten BMWs gefahren und hat dort einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

