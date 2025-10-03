PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Maudacher Straße in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, in der Zeit von 15.40 Uhr bis 16.15 Uhr parkte ein 48jähriger Ludwigshafener seinen weißen BMW-Geländewagen auf dem Parkplatz des Discount-Supermarktes in der Maudacher Straße in Ludwigshafen. In dieser Zeit ist vermutlich beim Ausparken ein schwarzes Fahrzeug gegen die vordere Tür der rechten Fahrzeugseite des geparkten BMWs gefahren und hat dort einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:11

    POL-PPRP: Einbruch in der Wredestraße - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Ein unbekannter Mann brach am Mittwochmorgen zwischen 06:35 Uhr und 06:43 Uhr in ein Geschäft in der Wredestraße (zwischen Bismarck- und Ludwigstraße) ein. Dort erbeutete er Ware im Wert von knapp 3000 Euro und entkam unerkannt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:03

    POL-PPRP: Werkzeug aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (30.09.2025), 16 Uhr und Mittwochmorgen (01.10.2025), 05 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Wredestraße (zwischen Bismarckstraße und Prälat-Walzer-Passage) geparkten Transporter auf. Sie stahlen mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 3000 Euro aus dem Fahrzeug und entkamen anschließend unerkannt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren