POL-PPRP: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (03.10.2025) führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durch, da dieser während der Fahrt ein Mobiltelefon bediente. Innerhalb der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Verkehrsteilnehmer bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Da zudem Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum vorlagen, wurde der 36-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Betäubungsmittelkonsums am Steuer eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

