Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (03.10.2025) führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durch, da dieser während der Fahrt ein Mobiltelefon bediente. Innerhalb der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Verkehrsteilnehmer bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Da zudem Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum vorlagen, wurde der 36-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Betäubungsmittelkonsums am Steuer eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
