PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Samstag (04.10.2025) stellte eine Polizeistreife im Rahmen einer Kontrolle in der Roonstraße eine augenscheinlich angetrunkene Person fest, die zu einem geparkten Fahrzeug lief und diesen augenscheinlich führen wollte. Die Polizei kontrollierte den 26-Jährigen daraufhin. Da er innerhalb der Kontrolle angab, Alkohol getrunken zu haben, stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren