Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Samstag (04.10.2025) stellte eine Polizeistreife im Rahmen einer Kontrolle in der Roonstraße eine augenscheinlich angetrunkene Person fest, die zu einem geparkten Fahrzeug lief und diesen augenscheinlich führen wollte. Die Polizei kontrollierte den 26-Jährigen daraufhin. Da er innerhalb der Kontrolle angab, Alkohol getrunken zu haben, stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

