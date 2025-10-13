Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle Ziel von Dieben

Bad Frankenhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, und Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, wurden von einer Baustelle im Udersleber Weg mehrere Baggerschaufeln entwendet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände der Baustelle und entfernten sich mitsamt ihrer Beute, im Wert von etwa eintausend Euro, vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Beute geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.

