Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Viktor B.?

Mühlhausen (ots)

Der seit Montag vermisste 66-Jährige ist wieder da. Er konnte am Dienstagmorgen wohlbehalten angetroffen und an das Heim übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen des Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

