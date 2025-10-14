Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Bad Langensalza (ots)

Am Montag, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 247 zu einem Auffahrunfall. Eine Autofahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter befindliche Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Die Fahrerin des vorausfahrenden Pkw wurde leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch ein Jugendlicher und ein Kind, die in dem Auto mitfuhren, wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

