Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkohol-Fahrt gestoppt

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht stoppten Polizeibeamte, gegen 0.20 Uhr, eine Autofahrerin in der Langensalzaer Landstraße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 38-jährigen Frau einen Wert von mehr als drei Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 09:49

    LPI-NDH: Lkw kollidiert bei Durchfahrt einer Bahnunterführung

    Wolkramshausen (ots) - Ein Lkw-Fahrer hat am Montagnachmittag offenbar die Durchfahrtshöhe einer Bahnunterführung im Landkreis Nordhausen überschätzt. Er war kurz vor 15 Uhr auf der Landstraße 1036 zwischen Wolkramshausen und Werther unterwegs, als er bei beim Durchfahren der Unterführung mit dem Sattelauflieger am Steinfundament hängen blieb. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:47

    LPI-NDH: Drei Menschen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Bad Langensalza (ots) - Am Montag, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 247 zu einem Auffahrunfall. Eine Autofahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter befindliche Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Die Fahrerin des vorausfahrenden Pkw wurde leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch ein Jugendlicher und ein Kind, die in dem ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:46

    LPI-NDH: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

    Breitenholz (ots) - Am Montag kam es kurz nach 13.30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Als der Fahrer eines Pkw nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und beabsichtigte, den Pkw zu überholen. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Rückfragen ...

    mehr
