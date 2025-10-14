Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Bike gestohlen
Bad Frankenhausen (ots)
Nach dem besonders schweren Fall eines Diebstahls bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag entwendeten unbekannte Täter gegen 17.15 Uhr ein E-Bike, welches gesichert vor einem Geschäft in der Straße Kräme abgestellt war. Das graue Pedelec hat einen Wert von mehreren tausend Euro.
Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.
Aktenzeichen: 0266835
