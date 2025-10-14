Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw mit Hund kollidiert
Heringen (ots)
Am Montagabend war ein Autofahrer auf der Kreisstraße 27 aus Fahrtrichtung Uthleben in Richtung Heringen unterwegs, als kurz vor der Ortslage Heringen plötzlich ein Hund die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell