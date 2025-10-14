Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferfallrohr gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, entwendeten hatten es bislang unbekannte Täter auf meherere Meter Kupferfallrohr abgesehen. Das Fallrohr wurde von einem Klinik-Gebäude in der Rottlebener Straße entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0266687

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell