LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Werkzeuge und Kamerasystem

Nordhausen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das sogenannte Zollhäuschen in der Parkallee sowie in ein Nebengelass ein. Der oder die Diebe erbeuteten unter anderem Werkzeuge und ein Kamerasystem im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden am Gebäude. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0267458

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

