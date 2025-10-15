PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Sichtschutz - Ermittlungen bei Bundeswehrkaserne

Sondershausen (ots)

Am Dienstag konnten drei vermutlich männlich Personen dabei beobachtet werden, die sie sich am Sichtschutz an der Umfriedung einer Kaserne in Sondershausen zu schaffen machten. Durch die derzeit Unbekannten, von denen zwei ein Fahrrad mit sich führten, beschädigten einen Sichtschutz an zwei Stellen mit einem unbekannten Gegenstand. Hierbei entstanden Einschnitte von etwa 15 Zentimetern Länge. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Objektsicherheit der Kaserne ist durch die Sachbeschädigung weiterhin gegeben. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter zunächst nicht festgestellt werden.

Beamte der Polizei in Sondershausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu den drei oben genannten, dunkel gekleideten Personen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0268084

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

