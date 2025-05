LPI-GTH: Zeugen nach Einbruch in Einkaufsmarkt gesucht

Arnstadt (ots) - Am 20. Mai 2025 gelang der PI Arnstadt-Ilmenau ein Fahndungserfolg nachdem bereits am Vorabend ein Zigarettenautomat in der Stadtlage Arnstadt gewaltsam geöffnet wurde. Handelte es sich am 19. Mai noch um eine Vorbereitungshandlung, schlugen die Täter am Morgen des 20. Mai 2025 erneut am selbigen Automaten zu und erbeuteten Zigaretten und Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Werts. Der Sachschaden belief sich auf rund 2500 Euro. Umfangreiche ...

