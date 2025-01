Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall in Grabow

Grabow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Grabow ist ein 82-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 09:40 Uhr an der Einmündung John-Brinckmann-Weg Ecke Kießerdamm zur Kollision zwischen einem 85-jährigen Autofahrer und dem 82-jährigen Radfahrer. Dabei wurde der Radfahrer vom PKW überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den 82-Jährigen nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei sicherte am Unfallort Spuren und ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Autofahrer, dessen Führerschein sichergestellt wurde. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

