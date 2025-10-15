PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Bergung der Fahrzeuge dauert an

Günzerode (ots)

Auf der Bundesstraße 243 ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 06.00 Uhr beabsichtigte ein Pkw einen Lkw auf Höhe der Abfahrt Hochstedt zu überholen. Hierbei wurde der Gegenverkehr nichts ausreichend beobachtet, sodass das überholende Auto frontal mit einem Lkw zusammenstieß. In der weiteren Folge kam es zur seitlichen Kollision mit dem Überholten, welcher von der Fahrbahn abkam. Alle drei beteiligten Fahrzeuge müssen durch den Abschleppdienst geborgen werden. Hierbei kommt es gegenwärtig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die vermutlich noch bis in den Nachmittag hinein andauern werden.

Die vier in dem Auto befindlichen Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 50000 Euro. Durch den Straßenbaulastträger ist eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Es wird gebeten die Umleitungsempfehlung zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

