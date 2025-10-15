PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hotel von Dieben heimgesucht - Motorradhelm und -Handschuhe entwendet

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag wurde zwischen 17 Uhr und 18.35 Uhr in einem Sporthotel in der Kasseler Straße aus der Herrenumkleide teile einer Motorradausrüstung gestohlen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde durch derzeit unbekannte Täter eine sich auf einem Spind befindliche Ausrüstung entwendet, woraufhin der oder die Unbekannten mitsamt ihrer Beute, im Wert von etwa eintausend Euro, den Tatort verließen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0267977

