Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike Fahrer angehalten

Mühlhausen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde gegen 0.55 Uhr, im Bereich des Kiliansgrabens, der Fahrer eines E-Bikes einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser zuvor durch seine Fahrweise auffiel. Im Verlauf dieser wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ein Drogenvortest durchgeführt, welcher auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Aufgrund des sich daraus ergebenen Verdachtes wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell