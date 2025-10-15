PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw Ziel von Dieben - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 9 Uhr kam es in der Wagenstedter Straße zu einem Diebstahl. Aktuellen Ermittlungen zu Folge entwendete ein derzeit unbekannter Täter die Kennzeichen eines Pkw. Außerdem verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang in den Innenraum des Fahrzeugs und nahm dort mehrere Gegenstände an sich. Anschließend verließ der Täter mitsamt seiner Beute, deren Wert im niedrigen dreistelligen Bereich lag, den Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0268388

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

