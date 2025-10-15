Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall - Eine Frau im Krankenhaus

Nordhausen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7.52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1038 zwischen Petersdorf und Nordhausen. Eine Autofahrerin kam aus bisher nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und im Anschluss mit einem Baum. Die Fahrerin verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war als Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell