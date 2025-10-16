Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchten

Ichstedt (ots)

Zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten kam es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Dorfstraße. Anschließend verstauten mutmaßlich drei Täter Zigaretten und Bargeld unter anderem in einer blauen Tüte und entfernten sich mit der Beute vom Tatort über den Kirchweg in Richtung Dorfmitte. Hierzu nutzten sie ein Coupé, vermutlich einen Audi oder BMW. Zeugen konnten die drei Täter als Jugendliche oder Heranwachsende beschreiben, die am Tatort in deutscher Sprache kommunizierten. Zwei Personen waren dunkel gekleidet, ein Dritter trug eine helle Jeanshose. Am Tatort kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz und sicherten Spuren.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat und den Täter geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0269146

