POL-PDLD: Wörth - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) - Am Montagabend (20.10.2025) wurde gegen 20:15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Wollmesheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 27-jährigen Fahrzeugführer konnten deutliche Anzeichen erlangt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Auf Nachfrage gab er an, vor ca. drei Stunden einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die ...

