POL-PDLD: Wörth - Trunkenheit im Verkehr
Wörth am Rhein (ots)
Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth einen 41-jährigen Autofahrer im Bereich des Maximilian Centers. Bei dem Mann aus Kaiserslautern konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test ergab 1,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
