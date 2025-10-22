PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Mit Messer Fahrzeug beschädigt

Landau (ots)

Gestern, gegen 15.30 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei Landau ein, wonach eine männliche Person in der Ostbahnstraße in Landau mit einem Messer herumlaufen würde und ein Fahrzeug damit beschädigt hätte. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten die Person im Außenbereich eines Schnellimbiss sitzend antreffen. Der 36-jährige Mann konnte widerstandslos festgenommen und das mitgeführte Messer, ein größeres Küchenmesser, sichergestellt werden. Es konnte geklärt werden, dass das beschädigte Fahrzeug einem Angehörigen des Mannes gehörte und familiäre Unstimmigkeiten mit zu diesem Verhalten führten. Da der 36-jährige auch unter Alkoholeinwirkung stand wurde er mit zur Dienststelle genommen. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

