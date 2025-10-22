Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall mit Totalschaden

Bild-Infos

Download

Haßloch A65 (ots)

Gestern Morgen, 21.10.2025, gegen 07.35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger VW-Passat-Fahrer die A65 in Richtung Ludwigshafen auf dem linken Fahrstreifen. Ca. 1000 Meter vor der Abfahrt Haßloch fuhr er hinter einer 24-jährigen VW-Polo-Fahrerin, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Aufgrund regennasser Fahrbahn konnte der Passat-Fahrer nicht mehr vollständig abbremsen und fuhr auf den Polo auf. Hierdurch drehte sich der Polo und blieb mittig auf der Fahrbahn stehen. Die Front des Passat wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Die beiden Unfallbeteiligten kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell