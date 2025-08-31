PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Junge Motorradfahrerin fuhr in Straßengraben

Bramsche (ots)

Am Samstagabend (30.08.25) gegen 21 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße in Bramsche. Die 20-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Motorrad die ehemalige B68 in Richtung Bramsche. In einer Kurve kam sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Durch den Sturz wurde sie verletzt und in das Marienhospital verbracht - Lebensgefahr bestand nicht. Während der Unfallaufnahme stellte die Beamten außerdem fest, dass die Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Ein Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Marco Ellermann
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

