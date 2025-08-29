Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme nach Diebstahl aus Werkstatt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, meldeten Zeugen einen Einbruch in eine Werkstatt an der Bramscher Straße, Ecke Weserstraße. Ein Mann war über die Grundstücksmauer geklettert und hatte mehrere Reifen, Werkzeuge sowie Kabel entwendet. Anschließend entfernte er sich mit dem Diebesgut vom Tatort. Mit einer Personenbeschreibung im Gepäck wurden umgehend polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei konnte der Tatverdächtige unweit des Werkstattgeländes angetroffen und kontrolliert werden. Das Diebesgut wurde kurz darauf auf dem angrenzenden Friedhofsgelände aufgefunden. Gegen den Mann aus Osnabrück wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte nicht zum Auffinden von weiterem Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.

