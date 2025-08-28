Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Harderberg: Falschfahrer auf der B51 - Polizei sucht Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr kam es auf der B51 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen VW Polo die Ausfahrt der Kraftfahrstraße von der Niedersachsenstraße kommend in falscher Fahrtrichtung. Dabei begegnete ihm ein bislang unbekannter Pkw, dessen Fahrer stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Zeugen beobachteten die Situation und informieren die Polizei. Der Führerschein des 86-Jährigen wurde anschließend durch Polizeibeamten beschlagnahmt. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet nun den gefährdeten Autofahrer sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

