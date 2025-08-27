Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei gibt Sicherheitshinweise zum "Tag der Niedersachsen"

Osnabrück (ots)

Von Freitag bis Sonntag findet in Osnabrück der "Tag der Niedersachsen" statt. Rund um die Großveranstaltung mit Bühnenprogrammen, Themenmeilen und zahlreichen Attraktionen in der Innenstadt, werden laut der Stadt Osnabrück bis zu 400.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Damit alle Gäste ein unbeschwertes Wochenende erleben können, gibt die Polizei Osnabrück wichtige Hinweise:

Verkehrshinweise

- Das gesamte Wochenende ist in der Innenstadt mit deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

- Die Polizei empfiehlt, den Innenstadtbereich nach Möglichkeit zu umfahren oder mehr Zeit für An- und Abfahrten einzuplanen.

- Nutzen Sie - wenn möglich - den ÖPNV oder alternative Verkehrsmittel.

Sicherheitstipps für Großveranstaltungen

- Wertsachen eng am Körper tragen und aufmerksam bleiben: Taschendiebe nutzen dichtes Gedränge gezielt aus.

- Keine Messer oder gefährliche Gegenstände mit auf das Veranstaltungsgelände bringen - diese haben dort nichts verloren.

- Im Notfall Hilfe suchen: Auf dem Veranstaltungsgelände sind zahlreiche Polizeikräfte präsent. Zögern Sie nicht, diese direkt anzusprechen. Im Notfall kann die Polizei selbstverständlich über die 110 verständigt werden.

- Achten Sie aufeinander und nehmen Sie Rücksicht - so können alle Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung sicher genießen.

Aktuelle Informationen rund um das Programm und organisatorische Hinweise erhalten Interessierte in der offiziellen App "Tag der Niedersachsen" der Marketing Osnabrück. Die wichtigsten polizeilichen Infos zur Veranstaltung gibt es außerdem im WhatsApp Channel der Polizei Osnabrück.

