POL-OS: Bohmte: Einbruch bei Dentalgeräte-Anbieter - Polizei sucht Zeugen (Foto)

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (16 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Anbieters von Dentalgeräten in der Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße ein. Die Kriminellen entwendeten zahlreiche Keramiköfen samt zugehörigen Vakuumpumpen. Zu erwähnen ist, dass mehrere der gestohlenen Öfen in Sonderfarben (königsblau und schwarz) gefertigt sind - normalerweise sind die Geräte weiß. Darüber hinaus stahlen die Täter einen weißen Firmenbulli (Renault Master) mit sichtbarer Firmenaufschrift. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, zur Tat oder zum Verbleib des Firmenfahrzeugs geben können, sich unter 05471/9710 bei der Polizei in Bohmte zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

