Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Sachbeschädigung an Gaststätte in der Parkstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 00.30 Uhr und 8.45 Uhr, kam es im Bereich der Parkstraße Ecke Schlossstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Gaststätte. Nach ersten Ermittlungen bewarfen bislang unbekannte Täter die Außenfassade des Gebäudes mit Farbluftballons. Ein Ballon, der nicht platzte, wurde durch die Polizei spurenschonend sichergestellt und wird kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei schließt eine politische Motivation nicht aus, die Ermittlungen wurden durch den Staatsschutz übernommen. Der entstandene Sachschaden ist nicht unerheblich. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3403 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell