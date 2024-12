Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

Am frühen Samstagabend in der Zeit zwischen 17.00 und 19.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Mühlenknick einzubrechen. Dazu hebelten sie ein Fenster an dem Einfamilienhaus auf. Aus derzeit nicht bekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort, ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich bei der Tatausführung gestört fühlten. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

