Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wimmerstraße - Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, kam es auf der Wimmerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Motorradfahrer war in Fahrtrichtung Wimmer unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Kleintransporter. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Hyundai und kollidierte frontal mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer in einen Straßengraben geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen, eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 29-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wimmerstraße vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell