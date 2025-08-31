Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wohnungsbrand in Melle - Rauchmelder verhinderte Schlimmeres

Melle (ots)

Am Samstagmorgen (30.08.25) gegen 04 Uhr morgens kam es in der Kosakenallee in Melle zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer auf einem Balkon des vierstöckigen Hauses. Alle Bewohner konnten rechtzeitig und unverletzt evakuiert werden. Auf das Feuer wurden zwei Bewohner aufmerksam, nachdem der Feuermelder Alarm schlug. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Feuerwehren aus Melle, Bakum und Altenmelle waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

