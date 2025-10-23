Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Führerschein unterwegs

Oberotterbach (ots)

Am 23.10.2025, gegen 01:05 Uhr, wurde in Oberotterbach ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle machte der Fahrzeugführer zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen konnten schließlich die richtigen Personalien ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

