Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1045 Frankfurt - Bornheim: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (8. Oktober 2025) auf Donnerstag (9. Oktober 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Personen im Alter von 17 und 41 Jahren auf frischer Tat fest. Zuvor brachen die beiden in eine Bar ein.

Gegen 03:00 Uhr wählte ein Mitarbeiter einer in der Eichwaldstraße befindlichen Bar den Notruf und teilte der Polizei mit, dass er über die Überwachungskameras sehe, wie zwei Personen versuchen, einen Spielautomaten aufzubrechen. Polizeibeamte suchten daraufhin die Örtlichkeit auf, nahmen die beiden Tatverdächtigen vor Ort fest und brachten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell