PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1045 Frankfurt - Bornheim: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (8. Oktober 2025) auf Donnerstag (9. Oktober 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Personen im Alter von 17 und 41 Jahren auf frischer Tat fest. Zuvor brachen die beiden in eine Bar ein.

Gegen 03:00 Uhr wählte ein Mitarbeiter einer in der Eichwaldstraße befindlichen Bar den Notruf und teilte der Polizei mit, dass er über die Überwachungskameras sehe, wie zwei Personen versuchen, einen Spielautomaten aufzubrechen. Polizeibeamte suchten daraufhin die Örtlichkeit auf, nahmen die beiden Tatverdächtigen vor Ort fest und brachten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:45

    POL-F: 251010 - 1043 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Vollsperrung nach LKW-Unfall mit Vollbrand

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Mittag (9. Oktober 2025) ereignete sich auf der BAB 3 ein Alleinunfall eines LKW, der daraufhin in Vollbrand geriet. Die Autobahn musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Gegen 13:15 Uhr befuhr der 52-jährige LKW-Fahrer die A3 in Fahrtrichtung Köln. Auf Höhe des Frankfurter Kreuz kam der Fahrer vermutlich aufgrund eines ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:44

    POL-F: 251010 - 1042 Frankfurt / Idar-Oberstein: Vermisstenfahndung

    Frankfurt (ots) - (bo) Seit Montag, dem 4. August 2025, wird die 16-Jährige Ylvie Ilea B. vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 10:30 Uhr in Fischbach (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) gesehen. Die Jugendliche hält sich den aktuellen Ermittlungen zufolge seit geraumer Zeit in Frankfurt am Main auf. Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, hat aktuell dunkelrot-braune, lange Haare. Zuletzt trug sie unter anderem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren