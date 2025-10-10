Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1043 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Vollsperrung nach LKW-Unfall mit Vollbrand

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (9. Oktober 2025) ereignete sich auf der BAB 3 ein Alleinunfall eines LKW, der daraufhin in Vollbrand geriet. Die Autobahn musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden.

Gegen 13:15 Uhr befuhr der 52-jährige LKW-Fahrer die A3 in Fahrtrichtung Köln. Auf Höhe des Frankfurter Kreuz kam der Fahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die linksseitige Betonleitwand. Durch den Aufprall geriet der Sattelzug in Vollbrand. Der Fahrer konnte von einem Ersthelfer aus dem Führerhaus befreit und vom Rettungsdienst versorgt werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand, jedoch verunreinigten Löschwasser und Betriebsstoffe die Fahrbahnen in beide Richtungen, sodass diese gereinigt werden mussten. Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Köln komplett und die Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg auf den beiden linken Fahrstreifen gesperrt werden.

Die Vollsperrung dauerte bis 21:05 Uhr an. Im Laufe des heutigen Tages wird es in diesem Bereich weiterhin zu Teilsperrungen mit leichten Behinderungen, aufgrund von Reparaturarbeiten kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell