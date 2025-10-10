Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010- 1044 Frankfurt - Bornheim: Versuchter Raub und Bedrohung zum Nachteil zweier Minderjähriger - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagnachmittag (9. Oktober 2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter die Tasche eines 15-Jährigen zu rauben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 16:50 Uhr hielten sich der 15-Jährige und sein 16- jähriger Begleiter in der U-Bahn der Linie U7 in Fahrtrichtung Enkheim auf. Hier gerieten die beiden, nach bisherigem Kenntnisstand, mit dem späteren Täter in verbale Streitigkeiten. Dieser versuchte zunächst, die Umhängetasche des 15-Jährigen zu entreißen. Als dies misslang, forderte er lautstark die Herausgabe der Tasche und drohte dem Jungen. Der 16- Jährige schritt ein und wurde ebenfalls von dem Täter bedroht.

An der Haltestelle "Eissporthalle" flüchteten die beiden Jungen aus der Bahn und wurden hierbei von dem Täter verfolgt. Dieser ließ erst von den beiden ab, als diese riefen, dass sie die Polizei verständigen.

Der Täter flüchtete sodann fußläufig in Richtung Rose-Schlösinger-Anlage/ Kettelerallee.

Er wird beschrieben, wie folgt:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, westasiatisches Erscheinungsbild, er hatte langes schwarzes Haar, einen Vollbart und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug der Marke "Adidas" und einer Weste der Marke "Northface".

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt oder den Täter beobachtet haben, sich zu Geschäftszeiten bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/ 755 - 55408 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell