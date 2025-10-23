PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

In der Zeit von Dienstag, 21.10.2025, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 22.10.2025, 15.30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus Im Heilig Kreuz eingebrochen. Die Täter bohrten das Schloss der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf, wobei zuvor der heruntergelassene Rollladen entfernt worden war. Vorhandene Bewegungsmelder wurden abgedeckt, bzw. beschädigt. Im Haus wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:02

    POL-PDLD: Ohne Führerschein unterwegs

    Oberotterbach (ots) - Am 23.10.2025, gegen 01:05 Uhr, wurde in Oberotterbach ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle machte der Fahrzeugführer zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen konnten schließlich die richtigen Personalien ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:49

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

    Schweighofen (ots) - In der Zeit vom 15.10. bis 22.10.202 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L 546 vom Windhof kommend in Fahrtrichtung Schweighofen. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Rankhilfen und eine Rebe der dortigen Weinanbaufläche. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:53

    POL-PDLD: Wörth - Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

    Wörth am Rhein (ots) - Dienstagnachmittag wurde ein PKW auf der K15 zwischen Schaidt und der Bienwald-B9 gemeldet. Das Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen sei auffällig gefahren und in ein Waldstück abgebogen. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug wie beschrieben feststellen. Der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Frankreich, war sichtlich alkoholisiert. Ein Test ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren