POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Dienstag, 21.10.2025, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 22.10.2025, 15.30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus Im Heilig Kreuz eingebrochen. Die Täter bohrten das Schloss der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf, wobei zuvor der heruntergelassene Rollladen entfernt worden war. Vorhandene Bewegungsmelder wurden abgedeckt, bzw. beschädigt. Im Haus wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

