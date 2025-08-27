POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen

Werl (ots) - Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden am Dienstagvormittag nach Werl-Mawicke alarmiert. An einem Feldweg in der Nähe der Mawicker Straße brannte gegen 11:30 Uhr auf einer Fläche von etwa 3x2 Metern der Graben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Möglicherweise hatte eine unbekannte Person dort den Inhalt aus einer Feuerschale entsorgt, ohne dass dieser vollständig erloschen war. Die ...

