Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Lea-Melina B. aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

