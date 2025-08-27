Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Graben - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden am Dienstagvormittag nach Werl-Mawicke alarmiert. An einem Feldweg in der Nähe der Mawicker Straße brannte gegen 11:30 Uhr auf einer Fläche von etwa 3x2 Metern der Graben. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Möglicherweise hatte eine unbekannte Person dort den Inhalt aus einer Feuerschale entsorgt, ohne dass dieser vollständig erloschen war. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Besonders in den trockenen Sommermonaten reichen bereits kleinste Glutnester aus, um Flächen- oder sogar Waldbrände auszulösen. Offenes Feuer sollte daher nur an ausgewiesenen Stellen entzündet und stets sorgfältig gelöscht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell