POL-PDLD: Verkehrskontrollen
Edenkoben (ots)
Im Edenkoben wurden gestern (23.10.2026) im Verlauf des Tages Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde das STOP-Schild auf der K6, von der A65 aus Richtung Neustadt kommend, überwacht. In 45 Minuten mussten hierbei elf Verkehrsteilnehmer verwarnt werden, da sie nicht ordnungsgemäß anhielten. In der Radeburger Straße wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei fuhren 17 Verkehrsteilnehmer mehr als die erlaubten 30 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 47 km/h.
