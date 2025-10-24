Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entwendete AirPods geortet

Landau (ots)

Am Donnerstagvormittag (23.10.2025) teilte eine 20-jährige Frau der Polizeiinspektion Landau mit, dass sie ihre zuvor entwendeten AirPods orten konnte. Diese wären ihr am vergangenen Samstag vermutlich in einer Bar in Neustadt aus der Jackentasche gestohlen worden. Aus dem Fahrzeug, in welchem sie ihre AirPods vermutete, wurden zudem Gegenstände auf die Straße geworfen. Das Fahrzeug konnte durch die hinzugerufenen Beamten in der Westbahnstraße in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Der 19-jährige Beifahrer gab an, die AirPods von einem namentlich nicht bekannten Freund in einer Bar in Neustadt gekauft zu haben. Einen Nachweis für den Kaufvorgang konnte er nicht erbringen. Auch konnte er nicht plausibel erklären, warum er diese dann aus dem Fenster geworfen hat. Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Diebstahls verantworten. Die AirPods konnten aufgefunden und der 20-Jährigen wieder ausgehändigt werden.

