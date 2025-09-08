PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Garagenbrand in Lieblingshof bei Dummerstorf

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es in der Ortschaft Lieblingshof in der Gemeinde Dummerstorf zu einem Garagenbrand. Gegen 2 Uhr bemerkten Anwohner in der Parkstraße eine starke Rauchentwicklung und informierten die Feuerwehr. Die zwei Bewohnerinnen des unmittelbar an dem Garagenkomplex angrenzenden Einfamilienhauses begaben sich bei Feststellung des Brandes umgehend aus dem Wohngebäude in Sicherheit. Kurz darauf trafen die ersten Einsatzfahrzeuge der umliegenden Feuerwehren ein und begannen den Brand zu bekämpfen. Insgesamt vier Einsatzfahrzeuge und 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren in dem Löscheinsatz gebunden.

In dem Garagenkomplex befand sich neben einem Motorrad und einer Waschmaschine auch eine Heizungsanlage, die laut Aussage der Nutzer aktuell nicht in Betrieb war.

Die Garage wurde durch den Brand erheblich zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf über 55.000EUR. Das etwa 3 Meter vom Brandort befindliche Einfamilienhaus bleib jedoch unbeschädigt und ist weiterhin bewohnbar.

Zur Erhellung der Umstände zum Brandausbruch kam am Vormittag der zuständige Brandermittler der Kriminalpolizei Sanitz zum Einsatz. Dessen Ermittlungen konnten strafbares Handeln ausschließen. Brandursächlich ist demnach ein technischer Defekt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

