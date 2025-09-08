Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte setzen Kirchentür in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Freitagabend, 05. September, eine Kirchentür in Wismar in Brand gesetzt haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 23:00 Uhr wurde die Wismarer Polizei über die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg informiert, dass die Eingangstür der Kirche im Turnerweg brennen soll. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr trafen nahzu zeitgleich am Brandort ein. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte übernahmen unmittelbar die Brandbekämpfung und konnten das Feuer schnell löschen. An der historischen Tür entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell