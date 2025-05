Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Illegale Abfallentsorgung

Rheinmünster (ots)

Am frühen Samstagmorgen soll es in der Zeit zwischen 6:20 Uhr und 3:30 Uhr in der Straße "Halifax Avenue" zu einer unerlaubten Abfallentsorgung gekommen sein. Auf einem Grünstreifen zwischen zwei Fluggasthallen wurde eine Tüte voller Müll gefunden. Nach Überprüfung des Inhalts konnte schnell die Identität des Verursachers herausgefunden werden, welcher an diesem Morgen einen Flug angetreten hatte. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Gegenstände Grund für ein zu hohes Gewicht seines Fluggepäcks gewesen sein, die dann nur mit Mehrkosten transportiert hätten werden können. Daraufhin soll es sich der Mann wohl leichtgemacht und die Sachen einfach entsorgt haben.

