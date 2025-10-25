POL-PDLD: Nach Schwächeanfall in Leitplanke gefahren

Polizeidirektion Landau

Am Freitag gegen 11:20 Uhr erlitt ein 23-Jähriger LKW-Fahrer beim Befahren der A65 auf Höhe der AS Deidesheim einen Schwächeanfall, in Folge dessen er bewusstlos wurde und mit seinem Sattelzug in die Mittelleitplanke fuhr. Nach 136m kam das Fahrzeug dort zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert; der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen für vier Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Leitplanke wurde auf ca. 20 000EUR geschätzt.

