Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Graffiti an Baustelle

  • Bild-Infos
  • Download

Landau B10 (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschmierten unbekannte einen Brückenträger auf der B10-Baustelle bei Godramstein mit einem ca. 3x15m großen Schriftzug mit 1.FCK-Bezug. Personen, welche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

P. Herrmann
Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

