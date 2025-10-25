Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Graffiti an Baustelle

Landau B10

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschmierten unbekannte einen Brückenträger auf der B10-Baustelle bei Godramstein mit einem ca. 3x15m großen Schriftzug mit 1.FCK-Bezug. Personen, welche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323 955-0 in Verbindung zu setzen.

